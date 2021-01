Admite Pedroza que no ha tenido contacto con Xavier Nava; Gama se suma a la campaña de Octavio

Mientras Marco Antonio Gama Basarte anunció la adición de su equipo a la campaña de Octavio Pedroza Gaitán, el aspirante electo por el blanquiazul admitió que no ha tenido contacto personal con Xavier Nava Palacios.

Dijo que Xavier Nava no se ha comunicado con él para felicitarlo pero lo invitará a sumarse al proyecto y establecer los canales de comunicación para integrar a su equipo a la campaña.

Juan Francisco Aguilar reconoció que tampoco tuvo contacto con Xavier Nava Palacios, pues no se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí y se espera que en cuanto regrese inicien las pláticas.

Marco Antonio Gama declaró que estará en la trinchera que el Partido Acción Nacional determine para desarrollar el proceso electoral y van a seguir platicando hasta que concluya la campaña.

Comentó que no concibe la elección constitucional si no van juntos todos los liderazgos del partido y consideró que no es necesaria, sino fundamental, la participación de Marco Gama, pues no será la campaña de Octavio Pedroza, sino del Partido Acción Nacional y Marco Gama jugará un papel fundamental.

Agregó que lo compromete a que se involucre al más alto nivel, para ganar el 6 de junio la elección constitucional.

Dijo ser respetuoso de los acuerdos que a nivel de las directivas de los partidos trabajen en las mesas de la construcción de la coalición, puesto que es responsabilidad de las dirigencias construir el andamiaje de la coalición, pero también hay un principio fundamental, que es el respeto y esta coalición se fundamenta en el respeto entre los partidos políticos.