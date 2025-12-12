Adolescente propina golpiza a jovencita

CIUDAD VALLES.- Una joven de 18 años resultó lesionada luego de ser agredida por una adolescente de 15 años, afuera de la escuela primaria Emiliano Zapata, en la colonia Plan de Ayala.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves, durante el receso escolar, sobre la calle Niños Héroes esquina con Montaño.

La afectada había acudido al plantel para llevar alimento a un menor, y mientras esperaba en el portón fue sorprendida por la agresora, quien sin decir palabra alguna comenzó a golpearla.

Testigos señalaron que la menor la tomó del cabello, la tiró al piso y la azotó contra el portón, sin importarle que en el sitio había alumnos, madres y padres de familia.

De acuerdo con versiones recabadas, el ataque habría sido motivado por rencillas previas: la adolescente acusaba a la joven de haberla "expuesto" para que fuera ingresada a un centro de rehabilitación. Aunque estuvo un tiempo anexada por problemas de adicciones, presuntamente mantiene conductas agresivas, lo que habría detonado el ataque.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la joven de 18 años, quien presentaba golpes en varias partes del cuerpo y sería trasladada a un hospital para valoración médica.

Tras la agresión, la menor responsable huyó del lugar y ya no fue ubicada, pero los elementos de la Guardia Civil Estatal recabaron información y enviarían un informe a la Fiscalía General del Estado.