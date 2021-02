Advierte Coparmex de SLP a diputados federales sobre afectaciones por reforma eléctrica

Analizar afectaciones por la reforma a la ley de la industria eléctrica antes de votarla, demanda Coparmex a diputados federales de San Luis Potosí, ya que aprobar la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo impactará en las tarifas y dañará la economía de familias, trabajadores y empresas.

Julio Galindo, titular de Coparmex mencionó que hay que privilegiar a los usuarios y no a una sola empresa, "los recientes apagones y las crecientes fallas en el sistema eléctrico nacional que están afectando no solo a las empresas sino a miles de familias, nos obligan a reflexionar si la pretensión de reformar la actual Ley de la Industria Eléctrica no terminará perjudicando a los mexicanos para beneficiar a una sola empresa, en este caso la CFE".

Agregó que tan sólo en estos días, se han perdido más de mil 500 millones de pesos y se afectó al 80 por ciento de las maquiladoras y sus trabajadores, a usuarios y familias completas, a enfermos cuya salud depende de aparatos eléctricos y a pequeños y medianos emprendedores que apenas estaban reactivando sus labores tras la restricciones impuestas por los semáforos epidemiológicos en color rojo.