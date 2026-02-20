logo pulso
Advierte Dulcelina Sánchez sanciones por incendios forestales

Advierte penalidades severas ante el aumento de siniestros por estiaje y altas temperaturas.

Por Redacción

Febrero 20, 2026 02:27 p.m.
A
Dulcelina Sánchez advierte sanciones por incendios.

Dulcelina Sánchez advierte sanciones por incendios.

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira advirtió que en San Luis Potosí existen penalidades severas para quienes provoquen incendios forestales de manera dolosa o por negligencia, en el contexto de las altas temperaturas y el estiaje que enfrenta el estado.

La legisladora llamó a la población a reforzar medidas de prevención, especialmente en actividades agrícolas, y subrayó que aunque la respuesta de autoridades estatales y federales ha sido oportuna, la conciencia ciudadana es clave para evitar más siniestros.

Incendios recientes y afectaciones en San Luis Potosí

En los últimos días se han registrado incendios en municipios como Santo Domingo, Guadalcázar, Mexquitic, Cerritos, Villa de Reyes, Santa María del Río, Matehuala y Ciudad Fernández, con daños ambientales y materiales, aunque sin pérdidas humanas.

Huyen del fuego en Mexquitic

Incendio de pastizales amenazan viviendas de varias comunidades; autoridad federal reporta 35 puntos de calor en el municipio

SLP

Redacción

Advierte penalidades severas ante el aumento de siniestros por estiaje y altas temperaturas.

