Advierte Dulcelina Sánchez sanciones por incendios forestales
Advierte penalidades severas ante el aumento de siniestros por estiaje y altas temperaturas.
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira advirtió que en San Luis Potosí existen penalidades severas para quienes provoquen incendios forestales de manera dolosa o por negligencia, en el contexto de las altas temperaturas y el estiaje que enfrenta el estado.
La legisladora llamó a la población a reforzar medidas de prevención, especialmente en actividades agrícolas, y subrayó que aunque la respuesta de autoridades estatales y federales ha sido oportuna, la conciencia ciudadana es clave para evitar más siniestros.
Incendios recientes y afectaciones en San Luis Potosí
En los últimos días se han registrado incendios en municipios como Santo Domingo, Guadalcázar, Mexquitic, Cerritos, Villa de Reyes, Santa María del Río, Matehuala y Ciudad Fernández, con daños ambientales y materiales, aunque sin pérdidas humanas.
Huyen del fuego en Mexquitic
Incendio de pastizales amenazan viviendas de varias comunidades; autoridad federal reporta 35 puntos de calor en el municipio
