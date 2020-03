Advierte Salud sobre la importancia de no movilizarse para así frenar los contagios

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, aseguró que para frenar el contagio elevado como sucedió en España o Italia se requiere que la ciudadanía mexicana no se movilice y siga al pie de la letra la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario reconoció que es difícil apretar aún más las medidas de restricción en el país debido a la desigualdad, pues de hacerlo se afectaría fuertemente la economía de los pequeños comercios y de las personas que viven al día.

"Se pueden apretar más las medidas para que no se movilice la gente, pero en una sociedad tan desigual como la de México, uno no puede restringir la movilidad porque afectaría profundamente la economía de los más desprotegidos (...) Sin embargo necesitamos que no se mueva la gente, para fines de salud pública, para cortar la transmisión", indicó.