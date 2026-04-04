Advierten crisis de agua en SLP hacia 2050 por falta de acción

Aunque desde 2023 existe una propuesta integral para atender la contaminación de pozos y la desigualdad en el acceso al agua en San Luis Potosí, la falta de voluntad política ha impedido que avance. Así lo señaló Jonathan Quintero García, presidente del Consejo Estatal Hídrico (CHE), quien advirtió que esta omisión institucional podría llevar a la zona metropolitana a una crisis severa de agua hacia 2050.

Quintero García aseguró que los estudios realizados sobre el tema cuentan con sustento científico y subrayó que la contaminación del agua subterránea es un problema histórico que incluso podría haberse agravado por la ausencia de acciones. Detalló que en la zona metropolitana existen alrededor de mil 600 pozos, pero solo 149 son de abasto público; el resto pertenece a particulares.

Entre las principales consecuencias, alertó sobre afectaciones a la salud por la presencia de flúor y otros contaminantes, como fluorosis, artritis reumatoide deformante, déficit cognitivo e incluso algunos tipos de cáncer. A esto se suma el riesgo de una reducción en el agua disponible para consumo humano. Señaló además que la crisis hídrica no solo está relacionada con la escasez, sino con la desigualdad en la distribución del recurso: mientras sectores minoritarios concentran grandes volúmenes para uso comercial o industrial, la mayoría de la población recibe agua por tandeo y, en muchos casos, de mala calidad.

En este contexto, recordó que el Consejo Estatal Hídrico presentó desde 2023 un plan estatal y metropolitano con enfoque integral, construido con participación ciudadana, sectores afectados y respaldo académico. La propuesta incluye acciones ambientales, sociales, de infraestructura y reformas legislativas, además de replantear la vocación económica de la ciudad para disminuir la presión de industrias altamente extractivas en una región semiárida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, la falta de voluntad política ha mantenido congelada esta ruta de solución durante tres años. De continuar la tendencia actual sin medidas de fondo, advirtió, para 2050 San Luis Potosí podría enfrentar una crisis simultánea de cantidad y calidad del agua, cuyos primeros impactos recaerían en las periferias y en la clase trabajadora, los sectores más vulnerables. "Muchas veces la falta de voluntad política es lo que ha frenado y ha generado las crisis incluso", concluyó.