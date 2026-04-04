Pipa tira combustible en carretera federal

El jueves por la noche en la carretera 62 de Cedral a Vanegas, derivado de un accidente, una pipa presentó una fuga de combustible inflamable, por lo que se tuvo que cerrar el tráfico de unidades motrices por esta carretera para evitar un accidente, mientras corporaciones de auxilio y policiacas se encargaban de limpiar la zona.

Elementos de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública Municipal, Bomberos de Matehuala, Guardia Civil Estatal División Caminos y Guardia Nacional División Caminos acudieron a la carretera 62, cerca del municipio de Vanegas, donde les reportaban que, debido a una volcadura en la que se vio involucrada una pipa, sufrió una fuga de combustible inflamable, misma que fue controlada oportunamente por los cuerpos de emergencia. Por este motivo, la carretera federal permaneció cerrada durante varias horas, mientras se limpiaba la rúa para prevenir un accidente.