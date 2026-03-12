Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP

Autoridades estatales advirtieron sobre el inicio de un periodo de alto riesgo de incendios forestales en la región centro de San Luis Potosí y anunciaron acciones de capacitación y coordinación con municipios para atender posibles siniestros.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) encabezó una reunión en el Museo Laberinto con representantes de 11 ayuntamientos, entre ellos San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, señaló —según el documento oficial— que el combate y control de incendios debe asumirse como una prioridad para proteger a la población y los ecosistemas, por lo que se preparan capacitaciones para personal municipal y voluntarios, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias.

Cifras y retos en la temporada de incendios 2026

Datos de la Comisión Nacional Forestal citados en el mismo comunicado indican que en lo que va del año se han registrado 53 incendios en San Luis Potosí, de los cuales 35 han ocurrido en la región centro.

En la reunión también participó la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM). Su titular, Sonia Mendoza Díaz, destacó —según el reporte oficial— la necesidad de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno ante la temporada de incendios de 2026.