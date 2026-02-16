Advierten repunte de fraudes digitales en SLP

En promedio, hasta 50 reportes semanales relacionados con posibles delitos digitales recibe la autoridad estatal, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), al advertir sobre riesgos durante el periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con un boletín oficial, la dependencia, a través de la Dirección de Tecnologías y su área de Policía Cibernética, mantiene labores permanentes de ciberpatrullaje en redes sociales y plataformas digitales para prevenir fraudes y otros ilícitos informáticos.

Según el comunicado, en temporada vacacional se detecta un aumento en publicaciones que promocionan supuestas ofertas de viajes, paquetes turísticos, reservaciones en hoteles y descuentos en vuelos. La autoridad advierte que algunas de estas promociones pueden tratarse de esquemas fraudulentos diseñados para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.

La SSPCE exhortó a la población a verificar que las páginas web o perfiles sean oficiales, que cuenten con datos de contacto comprobables y domicilio físico real, además de revisar opiniones de otros usuarios. También recomendó evitar depósitos o transferencias a cuentas personales y no compartir información financiera mediante aplicaciones de mensajería.

El boletín señala que, ante cualquier situación sospechosa, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética al número 444 255 0103 para recibir asesoría y acompañamiento.

Aunque la dependencia no precisó cuántos de los reportes derivan en denuncias formales o investigaciones abiertas, el dato de hasta 50 alertas por semana refleja una actividad constante en materia de posibles ciberdelitos en la entidad.