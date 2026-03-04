Aeronaves y "Ola Verde" para traslado de órganos

El Gobierno del Estado presumió un nuevo esquema para acelerar el traslado de órganos destinados a trasplantes en San Luis Potosí, con apoyo de aeronaves del Poder Ejecutivo y un operativo vial tipo "Ola Verde" para reducir tiempos en traslados terrestres.

Según lo expuesto en una reunión ordinaria entre Servicios de Salud y el Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), la intención es que los órganos donados puedan moverse con mayor rapidez desde la capital potosina hacia otros estados, o bien desde otras entidades hacia hospitales de San Luis Potosí, priorizando la ventana crítica de tiempo para mantener su viabilidad.

Resultados y llamados a la donación en San Luis Potosí

La secretaria de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz, afirmó que el planteamiento se alinea con la política nacional de trasplantes y puso como ejemplo un traslado reciente de hígado entre Monterrey y Ciudad de México, donde el recorrido del aeropuerto al hospital se realizó en 14 minutos, de acuerdo con su dicho.

Por su parte, la titular del CETRA, Thaydeé Monsiváis Santoyo, reportó que en lo que va del año se han realizado 29 trasplantes en la entidad, incluidos dos multiorgánicos, y llamó a la población a registrarse como donante para ampliar la disponibilidad de órganos.

El gobierno estatal también aseguró que el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) ha reconocido el esfuerzo local; no obstante, no se precisaron en el anuncio detalles clave como el número de vuelos previstos, criterios de activación del operativo, tiempos promedio actuales, ni el protocolo de coordinación con corporaciones viales y hospitales.