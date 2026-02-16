Agregan siglas "RG" a unidades de Red Metro

Aunque se desconoce el motivo o fundamento técnico autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), desde la semana pasada comenzó a colocarse en el número económico de los camiones de Metro Red la siglas "RG", identificada con el gobernador Ricardo Gallardo y la senadora, Ruth González Silva.

Previo a cambio, en la parte superior izquierda trasera de los autobuses lucía la sigla BRT (Bus Rapid Trafic) acompañado del número económico de vehículo de transporte público.

Ahora la identificación aparece con las letras "RG" seguidas con la identificación numérica. Hasta el momento, la SCT no ha informado el objetivo de la modificación.

No obstante, desde Gobierno estatal se informó que las siglas significan "Ruta Gratuita".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuando inició la operación del medio de transporte masivo el 6 de octubre del 2023 no se aplicó dicha nomenclatura, y ahora sí, coincidente con el inicio del proceso electoral 2026-2027.

Este domingo, pudo observarse cómo trabajadores o chóferes de la unidades despegaban la calcomanía de la parte trasera para colocar la sigla "RG".

Durante una entrevista en el extinto podcast del gobernador, la congresista explicó que "RG" tenía una dualidad de significado, porque tanto representaba a su esposo Ricardo Gallardo como a ella, Ruth González.