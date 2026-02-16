logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Agregan siglas "RG" a unidades de Red Metro

Gobierno estatal señaló que significan "Ruta Gratuita"

Por Rubén Pacheco

Febrero 16, 2026 01:02 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Aunque se desconoce el motivo o fundamento técnico autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), desde la semana pasada comenzó a colocarse en el número económico de los camiones de Metro Red la siglas "RG", identificada con el gobernador Ricardo Gallardo y la senadora, Ruth González Silva.

Previo a cambio, en la parte superior izquierda trasera de los autobuses lucía la sigla BRT (Bus Rapid Trafic) acompañado del número económico de vehículo de transporte público.

Ahora la identificación aparece con las letras "RG" seguidas con la identificación numérica. Hasta el momento, la SCT no ha informado el objetivo de la modificación.

No obstante, desde Gobierno estatal se informó que las siglas significan "Ruta Gratuita". 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cuando inició la operación del medio de transporte masivo el 6 de octubre del 2023 no se aplicó dicha nomenclatura, y ahora sí, coincidente con el inicio del proceso electoral 2026-2027.

Este domingo, pudo observarse cómo trabajadores o chóferes de la unidades despegaban la calcomanía de la parte trasera para colocar la sigla "RG".

Durante una entrevista en el extinto podcast del gobernador, la congresista explicó que "RG" tenía una dualidad de significado, porque tanto representaba a su esposo Ricardo Gallardo como a ella, Ruth González.

LEA TAMBIÉN

No es tiempo de campañas ante destapes para 2027: RG

"Todos, todos se pueden destapar, pero la carrera aún está muy larga", declaró el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona sobre recientes "destapes" de candidaturas a la gubernatura en la...

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Persiste opacidad de FGE en casos de desaparecidos: Voz y Dignidad
Persiste opacidad de FGE en casos de desaparecidos: Voz y Dignidad

Persiste opacidad de FGE en casos de desaparecidos: Voz y Dignidad

SLP

Samuel Moreno

En Ciudad Valles se han detectado al menos 15 fosas clandestinas con restos humanos y prendas, dicen

Concluye plazo para solventar observaciones 2024
Concluye plazo para solventar observaciones 2024

Concluye plazo para solventar observaciones 2024

SLP

Redacción

Entes fiscalizados tuvieron su última oportunidad de desahogar las inconsistencias

Casi 9 mil se han vacunado contra sarampión en macro módulos
Casi 9 mil se han vacunado contra sarampión en macro módulos

Casi 9 mil se han vacunado contra sarampión en macro módulos

SLP

Redacción

Durante la jornada dominical se vacunaron cerca de cuatro mil personas

Avanza dictamen de Fiscalía para Búsqueda de Personas
Avanza dictamen de Fiscalía para Búsqueda de Personas

Avanza dictamen de Fiscalía para Búsqueda de Personas

SLP

Samuel Moreno

El proyecto quedará listo para ser presentado ante el Pleno