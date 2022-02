Agua sucia impide clases en la ETI

La Escuela Secundaria Técnica Número 1 (ETI) no está en condiciones de reiniciar clases presenciales, porque una combinación de agua residual y potable invade su cisterna de almacenamiento de agua, luego de que un enorme árbol rompió tuberías y provocó daños en el aljibe.

En 2023, el primer plantel de educación secundaria de perfil tecnológico cumplirá 60 años.

De acuerdo con padres de familia de esa institución escolar, en reuniones planteadas entre semana, pidieron que la escuela secundaria no regrese a clases presenciales, porque una serie de problemas incluso ponen en riesgo la salud pública de los estudiantes y los docentes.

Explicaron que desde hace mucho tiempo, el enorme árbol ha crecido sin control, y por ello, la ETI ya no regresó en condiciones de confianza.

El enorme árbol se encuentra en la banqueta por el lado de la calle Juegos Olímpicos, pero a raíz de la expansión descontrolada de las raíces, el árbol revienta aljibe y la cañería.

Explican que las raíces invaden el interior de la escuela, y las perforaciones formadas por esas extensiones del árbol, provocan que se mezclen las aguas residuales con el agua que debería estar limpia, y los padres de familia ya se dieron cuenta.

Explicaron que ya habían planteado el problema directamente a los gobiernos anteriores y en particular al que se acaba de ir, pero nadie les dio apoyo. Explican que la SEGE de la actual administración les prometió ayudar, pero en vista de que todavía no hay solución, no hay fecha definitiva de regreso a clases, mientras siguen en espera de la ayuda.