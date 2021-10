Aguilar ve incompleta iniciativa de Gallardo

Mientras José Luis Fernández Martínez, coordinador parlamentario del PVEM, defendió la propuesta de gratuidad de licencias de conducir, presentada por el Poder Ejecutivo, Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado del PAN, dijo que también debió presentarse una moción para modificar la Ley de Egresos, no solamente la de Ingresos.

En entrevista, Aguilar Hernández explicó que al entregar dos planteamientos de esa índole, se facilita cotejar la información financiera y con ello armonizarlas. "A mí en la particular, no me han pasado la iniciativa", dijo.

El también dirigente del PAN, reconoció que si bien el planteamiento del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona puede beneficiar a la población, existen mecanismos y aspectos legales que deben considerarse al momento de su implementación.

"Hay que ver esas cuestiones de legalidad y tecnicismos para ver si se puede o no, ahorita faltando tres meses para que acabe el año se pueda modificar eso, o si no, esperarse y que lo mande en un paquete y lo estaremos analizando", explicó.

Por separado, Fernández Martínez dijo que "pronto" la administración del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona presentará un esquema de austeridad, destinado a ajustar el gasto en la función pública estatal.

"Las leyes de ingresos y de egresos, son ajustables en el momento que se requiera, y seguramente van a encontrar los espacios financieros y presupuestales, para poder mitigar este impacto que se tendrá por la disminución en los recursos", concluyó.