Ajustes ligeros en legislación tributaria 2021

Para este año se aprobaron modificaciones en la legislación fiscal, no tanto para crear nuevos impuestos, sino para cambiar algunos procedimientos, plazos y trámites, comentó en entrevista Sergio López González, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Dijo que a partir del 15 de febrero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió su horario de atención lo cual permite habilitar un poco más citas para los contribuyentes en cara al periodo de declaraciones.

Explicó que, por ejemplo, hay un procedimiento en el que el SAT restringe el certificado de sello digital que funciona para poder emitir facturas, entonces esta restricción temporal que en ocasiones hace el SAT por causales diversas, como multas o adeudos, lastima a los contribuyentes.

Por ello, agregó, se hicieron algunos cambios para la restricción en los que se establecen plazos máximos con el cual pueden los contribuyentes aclarar la circunstancia que motivó la restricción para que puedan ser restablecidos de forma rápida.

Agregó que para los contribuyentes, que llaman "de a pie" porque son asalariados, también hubo modificaciones importantes en cuanto al trámite de la solicitud de devolución, que como es sabido, se tiene que presentar en abril y se puede, en dado caso, acceder a un saldo a favor.

Lo anterior también sufrió modificaciones entre ellas que "el SAT, por ejemplo, pudiera decirte que no tienes saldo a favor, te lo niego, pudiera autorizarte totalmente, autorizarte una parte, pero ya también puede tenerte por no presentada una solicitud en caso de que estés como no localizable".

Será importante que los contribuyentes tengan actualizados sus datos ante el SAT porque también, otro de los cambios, es que se tiene la obligación de activar nuestro buzón tributario que es una plataforma de comunicación electrónica entre los contribuyentes y la autoridad, por lo que para activarlo se tiene que registrar un número de teléfono y un correo electrónico.