Al alza, casos en materia familiar y penal en la Huasteca: STJE

Los asuntos en materia familiar y penal en la región Huasteca han aumentado de forma considerable, al grado de que en Tamazunchale podrían haberse duplicado, reconoció la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Pese a ello, aún no existe un proyecto concreto para la creación de una Ciudad Judicial en Ciudad Valles.

La presidenta explicó que el número de personas que acuden a los órganos jurisdiccionales ha crecido "mucho", particularmente en la Huasteca Potosina. Señaló que la creación de una Ciudad Judicial en Ciudad Valles es una necesidad pendiente, pero por ahora no hay nada definido. Además, municipios como Tancanhuitz y Tamazunchale registran una alta presentación de demandas.

En el caso de Tamazunchale, estimó que el incremento podría ser "probablemente el doble", siendo las materias familiar y penal las que concentran la mayor carga. Son precisamente estas áreas las que suelen agrupar denuncias relacionadas con violencia familiar y otros delitos.

Al ser cuestionada sobre la actividad judicial frente a la violencia, Zarazúa Martínez sostuvo que el Poder Judicial debe ser la institución "más comprometida", al definirse como "la casa de la justicia". Indicó que jueces en materia penal y familiar reciben cursos de capacitación sobre tipos de violencia y perspectiva de género, con el objetivo de que esa formación se refleje en las sentencias.

La magistrada señaló que municipios de la Huasteca figuran entre los que presentan mayor número de asuntos de este tipo y recordó que algunos cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

En agosto de 2025, la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva y el Gobierno del Estado buscaban solicitar el levantamiento de la AVGM en uno de los tres municipios que aún mantienen la medida: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles. Un año antes, en agosto de 2024, la misma dependencia retiró la medida en Matehuala, Tamazunchale y Tamuín, al argumentar una disminución en las muertes violentas de mujeres.