Liga MX | Horarios y canales de los partidos de sábado

Destaca en clásico nacional Chivas vs América

Por El Universal

Febrero 14, 2026 11:03 a.m.
A
Liga MX | Horarios y canales de los partidos de sábado

Este sábado continúa la actividad de la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con cinco atractivos partidos, entre los que destaca el Clásico Nacional entre Chivas y América en el estadio Akron.
Sin embargo, no será el único clásico de la jornada. El primer partido de esta jornada sabatina será en el estadio Alfonso Lastras con el choque tradicional entre el Atlético de San Luis y los Gallos Blancos del Querétaro. A la misma hora, en el estadio Hidalgo los Tuzos del Pachuca serán anfitriones de la Academia del Atlas.
Desafortunadamente para los aficionados, solamente un partido será transmitido por televisión abierta.
Mientras los Bravos reciban a los Rayos del Necaxa, en la Sultana del Norte, los Rayados de Monterrey serán locales contra la Fiera, en un duelo de necesitados y obligados a ganar. Los regiomontanos vienen de perder contra las Águilas pero una victoria esta noche podría regresarlos a la zona de clasificación directa.
Finalmente, la actividad del sábado cierra con el Clásico Nacional, el plato principal. El Rebaño busca mantener la cima del campeonato y estirar su racha de victorias consecutivas. Este partido contra el acérrimo rival, será una gran prueba para ver si lo hecho por el cuadro rojiblanco es una realidad o un espejismo.

¿Cuándo y dónde ver en vivo?
Atlético de San Luis vs Querétaro
· Hora: 17:00 horas
· Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX
Pachuca vs Atlas
· Hora: 17:00 horas
· Transmisión: FOX
Rayados vs León
· Hora: 19:00 horas
· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Juárez vs Necaxa
· Hora: 19:06 horas
· Transmisión: FOX
Chivas vs América
· Hora: 21:07 horas
· Transmisión: Amazon Prime Video.

