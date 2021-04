Al menos 20 agentes escoltan a candidatos en SLP

El titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó que hasta el momento se han asignado por lo menos una veintena de elementos de la Policía Estatal para el resguardo de candidatas y candidatos en el marco del desarrollo de sus campañas políticas en el estado, puesto que se definió que en efecto existe un riesgo para su integridad personal.

Recordó que la semana pasada eran apenas 15 las solicitudes de protección que habían hecho candidatas y candidatos al Gobierno del Estado, pero ahora ya son un total de 24 las que se han recibido, dos de candidatos a la gubernatura, alrededor de 10 aspirantes a alcaldes, cuatro aspirantes a diputados locales y una aspirante a diputada federal.

Hizo hincapié en que de cualquier forma, el hecho de que se haga la solicitud no quiere decir que se va a proporcionar, sino que la mesa de seguridad analiza caso por caso y determina en cuales verdaderamente existe el riesgo y en cuales definitivamente no, o cuyas medidas de protección son de un tipo distinto a la asignación de escoltas.

Detalló: "hay una revisión puntual, se atienden todas las solicitudes, se hace una valoración de cada una de ellas, se establece una referencia geográfica del polígono donde desarrollan sus campañas y si las condiciones son de cierta gravedad y riesgo se asigna el acompañamiento, de cualquier forma en los casos en donde no se otorgan los elementos si hay un seguimiento y se está atentos a un cambio en las condiciones que pudiera implicar dotar los elementos en cuanto se requiera".