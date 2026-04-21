Alargan periodo de dirigencia de la Sección 26 SNTE

A más de cuatro meses de haber concluido su periodo, la dirigencia de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) permanece sin renovación y sin convocatoria para el relevo, confirmó el diputado Crisógono Pérez López, representante del sector magisterial en la LXIV Legislatura.

El legislador señaló que el proceso depende del Comité Ejecutivo Nacional, instancia que definirá el momento y las condiciones para llevar a cabo la elección del comité seccional y otros órganos internos.

"No hay una situación en el estatuto nos diga que tendrá necesariamente que terminar, pero pues si hay inquietud de compañeros y yo les digo que se tranquilicen. Las situaciones en el sindicato siempre se realizan cuando las condiciones así estén dadas, no hay más", señaló.

Indicó que, mientras no se emita la convocatoria, la actual dirigencia encabezada por Juan Carlos Bárcenas Ramírez se mantiene en funciones, al ser el propio Comité Nacional quien determina las prórrogas.

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Explicó que la renovación responde a factores internos, como la negociación del incremento salarial con el gobierno federal o la coincidencia con procesos selectivos, por lo que no existe una fecha preestablecida para el relevo.

Añadió que la convocatoria se emite con anticipación y reconoció que existen inquietudes y aspiraciones al interior del sindicato; sin embargo, sostuvo que el proceso se realizará cuando existan condiciones adecuadas. "Muchos compañeros que quisieran que terminara para poder ellos ver si sus aspiraciones funcionan, pero no, bueno, yo creo que tenemos que entender que todo lo que se hace debe de ser siempre en beneficio del Magisterio", concluyó.