Alcalde de Matehuala prefirió cabalgata con Gallardo Jr. que reunión sobre la Alerta de Violencia de Género

Roberto Alejandro Segovia Hernández, alcalde de Matehuala y funcionarios de su gabinete prefirieron ayer acudir a un recorrido a caballo con Ricardo Gallardo Cardona, legislador federal del PVEM y con Jorge Armando Torres Martínez, edil de Villa de la Paz, en lugar de estar presentes en una reunión sobre la Alerta de Violencia de Género (AVG), decretada para el municipio camelense, criticó Olympia Palomo Moreno, presidente del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres (Imes).

La entrevista describió que este viernes el Consejo sesionó de forma extraordinaria en dicho municipio, como una iniciativa de consejeras de acercarse a los Ayuntamientos con declaratoria de la AVG para generar acciones afirmativas en su correcto desarrollo.

Palomo Moreno precisó que el órgano colegiado envió oficios e hizo llamadas a las autoridades camelenses, además de que las consejeras solicitaron permiso en sus empleos para poder asistir.

La también presidenta de Colectivo por la Diversidad Sexual y Equidad de Género A.C., externó que el alcalde no asistió a la reunión y en su representación acudió el secretario general, quien se disculpó por la ausencia de éste "´porque tenía compromisos que se empalmaban con la agenda´", justificó.

Narró que, tras varias horas de las actividades, tuvo a acceso a imágenes donde se aprecia al edil Segovia Hernández en compañía de otros políticos dando un recorrido a caballo por la Región Altiplano, justo en el horario en que se llevó la reunión para tratar la AVG.

"Hoy me llegó esta fotografía donde el alcalde de Matehuala se encontraba el día de ayer paseando en caballo junto con el diputado federal Ricardo Gallardo rodeados de hombres, funcionarios dentro de la alcaldía que no fueron a una reunión citada con antelación para tratar el tema de las mujeres. Prefirieron ir a hacer gala como dignos hijos del patriarcado donde demuestran que es un tema que no le interesa", fustigó.

La activista exhortó a las otras cinco alcaldías del estado con declaratoria de la AVG a no tomar el "mal ejemplo" de Segovia Hernández, quien evidenció su nulo interés por las mujeres.

El presidente municipal quedó evidenciado gracias a una publicación en Facebook del diputado federal Gallardo Cardona, quien presumió en la red social haber visitado Villa de la Paz.