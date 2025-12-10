Alcalde de Soledad participa en Asamblea Nacional de Seguridad

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, participó este miércoles en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el titular de la SSPC federal, Omar García Harfuch.

Navarro acudió en calidad de representante del Estado de San Luis Potosí, designado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En la reunión se revisaron dos documentos base para los gobiernos locales:

el nuevo marco normativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , y

el Plan de Trabajo 2025–2030, que definirá lineamientos para operación policial y justicia cívica en municipios del país.

También participaron representantes de Segob, Sedena y Semar, quienes expusieron líneas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La asamblea concluyó con la aprobación de los nuevos Estatutos de la Conferencia Nacional y con el acuerdo de mantener comunicación permanente entre Federación, estados y municipios.

Navarro señaló que los criterios revisados serán integrados a la estrategia estatal de seguridad; el comunicado destaca que Soledad intervino en la revisión de acuerdos y criterios que guiarán a las policías municipales en los próximos años.

Harfuch y Navarro en Asamblea de Seguridad