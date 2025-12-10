logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcalde de Soledad participa en Asamblea Nacional de Seguridad

uan Manuel Navarro representó a SLP en la revisión del nuevo marco normativo

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 06:10 p.m.
A
Navarro en mesa nacional de seguridad

Navarro en mesa nacional de seguridad

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, participó este miércoles en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el titular de la SSPC federal, Omar García Harfuch.

Navarro acudió en calidad de representante del Estado de San Luis Potosí, designado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

LEA TAMBIÉN

Navarro anuncia cambios en su gabinete, el primero, en Deportes

Tras Deportes, vienen ajustes en Catastro y Relaciones Exteriores

En la reunión se revisaron dos documentos base para los gobiernos locales:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


  • el nuevo marco normativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

  • el Plan de Trabajo 2025–2030, que definirá lineamientos para operación policial y justicia cívica en municipios del país.

También participaron representantes de SegobSedena y Semar, quienes expusieron líneas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La asamblea concluyó con la aprobación de los nuevos Estatutos de la Conferencia Nacional y con el acuerdo de mantener comunicación permanente entre Federación, estados y municipios.

Navarro señaló que los criterios revisados serán integrados a la estrategia estatal de seguridad; el comunicado destaca que Soledad intervino en la revisión de acuerdos y criterios que guiarán a las policías municipales en los próximos años.

Harfuch y Navarro en Asamblea de Seguridad

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alcalde de Soledad participa en Asamblea Nacional de Seguridad
Alcalde de Soledad participa en Asamblea Nacional de Seguridad

Alcalde de Soledad participa en Asamblea Nacional de Seguridad

SLP

Redacción

uan Manuel Navarro representó a SLP en la revisión del nuevo marco normativo

Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital
Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital

Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital

SLP

Pulso Online

Rector de la UASLP destaca oportunidades para la comunidad universitaria con estos convenios

Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela
Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela

Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela

SLP

AP

Acciones de EEUU en la región generan controversia y escrutinio en el Congreso

Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP
Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

SLP

Redacción

El 18 de diciembre partirá la caravana, con vigilancia y asesoría durante todo el recorrido.