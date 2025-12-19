Alcalde entrega calles renovadas en Col. Burócratas

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, entregó este jueves la regeneración de las calles León Flores y Trabajadores al Servicio del Estado, ubicadas en la colonia Burócratas del Estado, una zona estratégica donde convergen centros de salud, espacios educativos, restaurantes, oficinas sindicales y viviendas.

Anunció que en unos días más, se pondrán en operación las calles Antonio Aguilar y Magallanes, con lo que se completará la transformación total del circuito y que desde hace años no recibían mantenimiento ni regeneración alguna.

"Este es un punto neurálgico de la ciudad históricamente abandonado, hoy entregamos una obra hecha con toda la mano, por dentro y por fuera", expresó el presidente municipal, quien destacó la colaboración con vecinas y vecinos como clave del éxito de esta intervención urbana.

Las obras incluyeron pavimentación completa, renovación de redes de agua potable y drenaje, instalación de nuevas tomas y descargas domiciliarias, banquetas accesibles, rampas, señalización, iluminación y pasos peatonales.

Además, como parte del programa de limpieza integral, se intervino la glorieta del Club de Leones, camellones de la avenida Derechos Humanos y se realizó el faldeo de árboles en el entorno.

Durante el recorrido de supervisión y entrega, el alcalde Enrique Galindo convivió con habitantes y comerciantes de la zona, quienes reconocieron la mejora significativa en la calidad de vida y movilidad.

Señalaron que, por primera vez en décadas, sus calles han recibido una intervención de esta magnitud, lo que además incrementa la seguridad vial, impulsa la actividad comercial y da mayor dignidad a esta importante colonia.