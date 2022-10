Alcaldes de SLP y Rioverde, los que mejor sueldo cobran

Enrique Galindo y Arnulfo Urbiola, alcaldes de San Luis Potosí y Rioverde, respectivamente, son los ediles que más ganan en la entidad potosina, con sueldos superiores a los 97 mil 300 pesos mensuales, en contraste, las alcaldesas de Santo Domingo, María Celeste Mata y Ébano, María Soledad Carreño, apenas perciben 20 mil pesos al mes.

En una comparación sobre el ingreso más alto por habitante, María Rocío Castillo, alcaldesa de Armadillo de los Infante, recibe el sueldo más alto con 13 pesos con 15 centavos por cada uno de sus gobernados.

Asimismo, los síndicos capitalinos, Víctor Salgado Delgadillo y Maribel Lemoine Loredo, son los que tienen las percepciones más altas con un sueldo mensual de 67 mil 557 pesos, seguidos por los de los municipios de Mexquitic de Carmona y Rioverde, con 65 mil 380 pesos y 55 mil 741 pesos, respectivamente.

También los regidores capitalinos son los que más ganan con 51 mil 183 pesos mensuales, seguidos por los de Villa de Reyes con 45 mil 425 pesos al mes.

Lo anterior es parte del estudio comparativo que realizó la organización civil Ciudadanos Observando, sobre los datos de las percepciones netas mensuales que tienen los alcaldes, síndicos y regidores del estado de San Luis Potosí, con datos obtenidos mediante solicitudes de información y consultas a la Plataforma Estatal de Transparencia.

Relatan que la labor no fue sencilla, “ya que los ayuntamientos son de los entes más opacos y una gran mayoría no publica lo que claramente obliga la Ley Estatal de Transparencia o existe información dispersa que muchas veces no concuerda con los tabuladores oficiales aprobados”.

En este sentido, agregan que ayuntamientos como Aquismón, Cárdenas, Cerro de San Pedro, Villa de Arriaga, Villa de Ramos y El Naranjo “ni siquiera están dentro de la Plataforma Estatal de Transparencia”.