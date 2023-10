“Congreso local no puede citarme”

Luego de no acudir el pasado 10 de agosto a una invitación de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Gabino Morales Mendoza, titular de la Delegación Estatal de los Programas Integrales para el Bienestar, justificó su inasistencia debido a que la dictaminadora no tiene facultades para citarlo.

Agregó que la solicitud tramitada por el Congreso del Estado carecía de información, por ejemplo, no ha desaparecido el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (Inapam), de tal manera que no se generó ninguna respuesta al no existir tal suposición.

Dijo que no existe ningún decreto del Gobierno Federal donde se extinga dicha institución, sino más bien la Secretaría del Bienestar absorbe sus funciones pero el propio Inapam credencializa a las personas adultas mayores.

Cuestionado si considera que se trató de un asunto político, respondió que Yolanda Josefina Cepeda, diputada del PRI y presidenta de tal dictaminadora lo visita de forma permanente para platicar y “echar grilla”.

“Somos amigos, la estimo. Fue un tema ahí de formalidad; un oficio para que les explicara. Les contestamos que no ha desaparecido el Inapam, pero Yolanda va muy seguido y ahora va ir más”, concluyó.