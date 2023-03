Alcaldes piden proteger tomas clandestinas

Algunos alcaldes se han evidenciado por pedir que no sean tocadas las tomas clandestinas de agua, aseguró el gerente local de la Comisión Nacional del Agua (CNA) Joel Félix Díaz.

El funcionario explicó en entrevista que en esos casos, hay quienes han contado con tomas de agua de 2 pulgadas, que bien podrían dar agua a una colonia entera.

Félix Díaz dijo que abundan los municipios que a veces van y piden apoyo, pero ellos mismos no están haciendo lo necesario para resolver el problema del agua, pues no toman en cuenta las tomas clandestinas y tampoco se preocupan por cobrar el servicio de agua potable.

El funcionario consideró que por esa causa hay un derroche de agua que va muchísimo más allá de los problemas técnicos.

Advirtió que en la solución de estos problemas, no todo es inversión, y no se debe pensar nada más en resolver los problemas del agua pidiendo ayuda, pero sin hacer lo necesario. “Si solo fuera inversión no acabaríamos de meterle dinero a nada”.

Félix Díaz explicó que en los casos de pozos clandestinos, todo aquel que sea sorprendido está expuesto a la cancelación o en su caso a la suspensión.

El entrevistado dijo que también en el aspecto de la regularización, la CNA está dando todo el apoyo. Antes que cualquier intervención a casos como la presa y el acueducto en El Realito, lo primero que se hará como medida de emergencia es atender la contingencia que viene, informó el funcionario federal.