Alcaldesa de Soledad acusa otra vez a Interapas de falta de apoyo

"Aquí se requiere más infraestructura, porque no somos sensibles ante las necesidades, porque quiere decir que a los dirigentes no les hace falta el agua", lamentó la alcaldesa de Soledad, Leonor Noyola Cervantes tras criticar la falta de apoyo de Interapas hacia los usuarios del municipio.

Indicó que en el último informe que se dio en la Junta de Gobierno los ingresos de Soledad aumentaron, superando los 118 millones de pesos, sin embargo estos no se han reflejado en obras para beneficio de las colonias.

Noyola Cervantes afirmó que en el municipio se cuenta con recursos hídricos, pero debido a colapsos en la red y fugas del ducto, el agua se desvía a otras zonas, perjudicando a las distintos sectores del municipio.

"Soledad no tiene el apoyo ni el respaldo del Interapas, le falta mucho apoyo, sabemos que todo es recurso, pero también hay ingresos de Soledad, a dónde van esos recursos, no estoy de acuerdo en que se utilice recurso más de 20 millones de pesos en gastos personales, cuando en Soledad tenemos muchos colapsos, muchas necesidades en infraestructura y que no se le invierte".

Por último agregó que por parte de la Junta de Gobierno se prometió mandar cinco pipas más para las colonias y hasta el momento no se han enviado.