Alcaldesa electa de Soledad se reserva gabinete

Aunque no dio a conocer los nombres de quienes formarán parte de su gabinete, la presidenta electa de Soledad, Leonor Noyola Cervantes, aseguró que ya tiene algunos perfiles que dará a conocer cuando tenga su equipo de trabajo completo.

Noyola Cervantes dijo que podrían repetir en su gestión los funcionarios que hayan dado buenos resultados en la administración saliente.

"No me va a temblar la mano de cambiar aquella persona que no me dé resultados, ni la atención a la ciudadanía", aseguró Leonor Noyola.

Precisó que uno de los objetivos principales de su gobierno será atender el problema del servicio de agua potable, por lo que espera que exista una buena coordinación con la administración que encabezará el alcalde electo del Ayuntamiento de la capital, Enrique Galindo, puesto que ya ha estado trabajando en mesas de trabajo para atender ese tema, una vez que esté al frente de la administración municipal.

La alcaldesa electa destacó que el pasado 6 de junio los soledenses decidieron continuar con el desarrollo y progreso del municipio que lo ubican como un modelo en todo el estado, por ello van a seguir trabajando para el beneficio de la ciudadanía.