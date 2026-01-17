Alerta por frente frío 29 en la capital

La Dirección Municipal de Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones ante el ingreso del frente frío número 29, que provocará descenso marcado de temperatura y ráfagas de viento durante el fin de semana en la capital potosina.

La dependencia advirtió que el sistema frontal llegará acompañado de una masa de aire ártico, lo que generará vientos de hasta 60 kilómetros por hora, principalmente durante la madrugada.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 2 grados centígrados, mientras que durante el día oscilarán entre 10 y 19 grados, con un ambiente frío a gélido y riesgo de heladas al amanecer.

Ante este escenario, Protección Civil Municipal recomendó abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y mascotas, considerados los grupos más vulnerables.

También exhortó a mantener ventilados los espacios cerrados, consumir bebidas calientes y evitar el uso de fogatas o calentadores sin supervisión, a fin de prevenir accidentes por intoxicación o incendios.

En caso de emergencia, la corporación recordó que la ciudadanía puede comunicarse al 911 o a las líneas directas de Protección Civil Municipal.