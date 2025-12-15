Alerta SSPC por fraudes digitales en temporada decembrina
Autoridades detectan aumento de estafas en ventas en línea, vehículos y servicios turísticos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) alertó sobre un incremento en fraudes y delitos cibernéticos durante la temporada decembrina, periodo en el que aumentan las compras por Internet, pedidos en redes sociales y contacto con supuestos proveedores digitales.
A través de la Dirección de Tecnologías y del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), la dependencia informó que mantiene un monitoreo permanente de sitios web, aplicaciones móviles y redes socialescomo parte de las acciones preventivas implementadas en estas fechas.
La Policía Cibernética advirtió que la alta actividad comercial en línea eleva el riesgo de engaños, estafas y robo de información, por lo que exhortó a la población a verificar que los sitios de compra sean oficiales y seguros, evitar compartir datos personales o bancarios, desconfiar de ofertas excesivamente baratas y no interactuar con perfiles recién creados o sin actividad comprobable.
También pidió extremar precauciones en el uso de tarjetas bancarias y métodos de pago digitales, así como supervisar la actividad en línea de niñas, niños y adolescentes.
La SSPC alertó sobre supuestas ofertas de venta de vehículos que podrían carecer de registro legal, presentar alteraciones en su identificación o incluso contar con reporte de robo. En el caso de viajes y servicios turísticos, señaló la existencia de páginas y empresas sin historial confiable, por lo que recomendó revisar antecedentes, reseñas y datos fiscales antes de realizar cualquier pago.
Finalmente, la dependencia exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho con apariencia de delito a través de la Línea de Emergencias 911 o al número de la Policía Cibernética 444 255 01 03.
