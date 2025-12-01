logo pulso
Detienen a 2 sujetos por robo y fraude

Por Redacción

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a 2 sujetos por robo y fraude

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio y a otro por presunto fraude, luego de dar respuesta inmediata a reportes ciudadanos.

En un caso, los agentes municipales acudieron a un supermercado que se ubica en el Anillo Periférico Oriente, en la colonia Cruz Colorada, donde personal del establecimiento señaló a un individuo por intentar llevarse mercancía sin pagar como chocolates y galletas, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Los oficiales municipales se acercaron con el reportado, y luego de entrevistarlo se identificó como Faustino “N”, de 30 años, a quien le encontraron productos de dulcería, los cuales se negó a pagar.

Por otra parte, en la calle San Miguel de la colonia La Virgen, los policías soledenses acudieron a atender un reporte, en el cual un chofer de plataforma de transporte indicó que un sujeto se negaba a pagar el viaje que había solicitado.

Los policías tuvieron contacto con el señalado, quien dijo llamarse Ricardo “N” de 41 años, quien aseguró no poder saldar su cuenta, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

A los dos se les hizo saber que serían detenidos por presunto robo a comercio y presunto fraude, respectivamente, para después continuar con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

