Alertan en la capital por falsos inspectores de Catastro

Ayuntamiento advierte sobre personas que usan credenciales y documentos falsos.

Por Redacción

Enero 22, 2026 05:24 p.m.
A
Ángeles Rodríguez Aguirre

Ángeles Rodríguez Aguirre

El Ayuntamiento de San Luis Potosí alertó a comerciantes y ciudadanía en general por la presencia de falsos inspectores de la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro, quienes utilizan credenciales y documentación apócrifa para ingresar a negocios y obtener información.

La titular del área, Ángeles Rodríguez Aguirre, informó que se recibió la denuncia de un comerciante con establecimiento en avenida Himno Nacional, en el fraccionamiento Tangamanga, quien detectó irregularidades durante una supuesta inspección relacionada con la actualización de valores catastrales.

De acuerdo con el reporte, dos personas se presentaron como personal de Catastro, mostraron un oficio y presuntos planos, ingresaron al negocio y tomaron fotografías. Sin embargo, el propietario notó que los vehículos en los que se trasladaban no contaban con identificación oficial, por lo que acudió directamente a las oficinas de la dependencia para verificar el procedimiento.

Tras la revisión, la autoridad municipal confirmó que el nombre de un trabajador fue utilizado de manera indebida y que las firmas del documento eran falsas, por lo que se descartó que se tratara de una inspección oficial.

Ante esta situación, el Ayuntamiento exhortó a la población a verificar siempre la identidad del personal municipal, solicitar credenciales oficiales y comunicarse directamente con la Dirección de Catastro o con el gobierno municipal ante cualquier duda, para evitar fraudes o el uso indebido de información.

