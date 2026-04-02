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Alertan por equipos irregulares en spas de SLP

Coepris advierte riesgos por aparatos no regulados.

Por Rubén Pacheco

Abril 02, 2026 12:58 p.m.
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Alertan por equipos irregulares en spas de SLP

En la actualidad, se detectó que los establecimientos de relajación denominados spa, adquieren aparatos chinos o en línea, cuyos productos no se encuentran regulados, alertó Lucía Gabriela Rosales Ortuño, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

¿Qué riesgos representan los aparatos no regulados en spas?

Recomendó a los propietarios que antes de comprar verifiquen que las adquisiciones cuenten con instructivo en español y registro sanitario ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Explicó que, si los dispositivos no tienen el aval de la autoridad reguladora sanitaria, significa que no pasaron por una serie de pruebas que acreditan que su utilización es segura en los seres humanos.

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"Si no tienen este registro, ya desde ahí es un foco rojo ¿no?", complementó.

Acciones de Coepris para controlar dispositivos irregulares

Lamentó que, para muchos dueños resulta más accesible realizar compras por internet, sin saber que esto puede afectar sus inversiones en caso de que la tecnología adquirida no cumpla con la normatividad.

Notificó que el año pasado se aplicaron medidas de seguridad consistentes en retirar los ejemplares. Si bien se les otorga un plazo para subsanar la irregularidad, cuando no logran solventarla el producto se destruye, añadió.

Aunque no precisó el número de aseguramientos, subrayó que los operativos permitieron intervenir en establecimientos de Rioverde, Ciudad Valles y San Luis Potosí.

"Ahorita estamos teniendo un tema con spas. Los spas están comprando aparatos chinos o en línea y estos no están regulados", concluyó.

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