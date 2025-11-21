logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Fotogalería

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alertan por estafa de "premios" falsos en SLP

La Fiscalía alerta por llamadas que prometen regalos inexistentes.

Por Pulso Online

Noviembre 21, 2025 05:35 p.m.
A
Fraudes digitales se disparan en SLP

Fraudes digitales se disparan en SLP

Fiscalía General del Estado lanzó una advertencia por una nueva modalidad de fraude telefónico detectada en la zona metropolitana: estafadores llaman desde números desconocidos para asegurar que la víctima "ganó un premio" por compras recientes en un centro comercial.

Según la autoridad, las personas afectadas reciben llamadas inesperadas donde se les promete un obsequio y se les pide acudir a un punto específico para reclamarlo. Durante el proceso, los responsables buscan obtener datos personalesubicación o incluso grabaciones de voz, que pueden usarse para trámites fraudulentos.

La Fiscalía recomendó colgar de inmediato ante números no reconocidos, no compartir información personalno devolver llamadas y verificar la autenticidad de cualquier empresa mencionada. También sugirió bloquear los números sospechosos para evitar nuevos intentos.

La institución recordó que quienes sean víctimas pueden acudir al edificio central de la FGESLP, en Avenida Eje Vial #100, o a cualquiera de las Delegaciones Regionales, donde se brinda acompañamiento y atención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Fiscalía reiteró su compromiso de combatir los fraudes y proteger el patrimonio de la población potosina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan por estafa de "premios" falsos en SLP
Alertan por estafa de "premios" falsos en SLP

Alertan por estafa de "premios" falsos en SLP

SLP

Pulso Online

La Fiscalía alerta por llamadas que prometen regalos inexistentes.

Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC
Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC

Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC

SLP

Rubén Pacheco

La CEPC reporta la mitad de establecimientos de bajo riesgo sin regulación; operativos se han reforzado.

Pensiones embarga a deudores activos
Pensiones embarga a deudores activos

Pensiones embarga a deudores activos

SLP

Rubén Pacheco

La DPE reconoce procesos civiles contra trabajadores en activo que adeudan créditos hipotecarios.

Narcomenudeo presiona a juzgados de SLP
Narcomenudeo presiona a juzgados de SLP

Narcomenudeo presiona a juzgados de SLP

SLP

Rubén Pacheco

SSPC reporta poca reincidencia; Poder Judicial enfrenta saturación por causas penales de narcomenudeo.