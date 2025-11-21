Alertan por estafa de "premios" falsos en SLP

a Fiscalía General del Estado lanzó una advertencia por una nueva modalidad de fraude telefónico detectada en la zona metropolitana: estafadores llaman desde números desconocidos para asegurar que la víctima "ganó un premio" por compras recientes en un centro comercial.

Según la autoridad, las personas afectadas reciben llamadas inesperadas donde se les promete un obsequio y se les pide acudir a un punto específico para reclamarlo. Durante el proceso, los responsables buscan obtener datos personales, ubicación o incluso grabaciones de voz, que pueden usarse para trámites fraudulentos.

La Fiscalía recomendó colgar de inmediato ante números no reconocidos, no compartir información personal, no devolver llamadas y verificar la autenticidad de cualquier empresa mencionada. También sugirió bloquear los números sospechosos para evitar nuevos intentos.

La institución recordó que quienes sean víctimas pueden acudir al edificio central de la FGESLP, en Avenida Eje Vial #100, o a cualquiera de las Delegaciones Regionales, donde se brinda acompañamiento y atención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Fiscalía reiteró su compromiso de combatir los fraudes y proteger el patrimonio de la población potosina.