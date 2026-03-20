Alianza con Morena podría darse en ciertos espacios: Morquecho

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, advirtió que su partido competirá en solitario por la gubernatura en caso de que no se concrete una candidatura dentro de la alianza con Morena, en medio de las declaraciones del senador Manuel Velasco sobre la posible postulación de la senadora Ruth González Silva.

El líder estatal argumentó que los dichos de Velasco no constituyen una postura formal ni buscan imponer una designación, sino que plantean una alternativa. Recordó que en 2021 el PVEM compitió en San Luis Potosí en alianza únicamente con el PT y que en 2024 participó sin coalición, lo que —afirmó— demuestra que el partido tiene capacidad para contender por su cuenta.

En ese sentido, aseguró que el Partido Verde cuenta con perfiles suficientes, tanto de hombres como de mujeres, para aspirar a la gubernatura. Añadió que, de no lograrse un acuerdo en alianza, el partido podría competir como instituto político o abrir la puerta a acuerdos a nivel local con otras fuerzas que decidan sumarse a su candidatura.

Pese a este escenario, descartó un rompimiento con Morena en el ámbito federal, al señalar que la alianza ha sido "fructífera" en elecciones de diputaciones federales, donde han obtenido seis de siete distritos en dos procesos consecutivos. Indicó que esta relación podría mantenerse en ciertos espacios, aunque no necesariamente replicarse en todos los niveles.

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En el ámbito local, el dirigente verde negó conflictos dentro del bloque legislativo y sostuvo que su partido ha privilegiado el diálogo en el Congreso del Estado.

Asimismo, rechazó que las declaraciones de Manuel Velasco constituyan actos anticipados de campaña, al sostener que no existe una manifestación abierta de aspiración ni un llamado al voto, e indicó que el partido mantiene una ruta propia rumbo a la gubernatura, independientemente de los acuerdos que se definan a nivel federal.