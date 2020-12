Alianza PRI, PAN, PRD es un acicate para reforzar campaña de Morena: Primo Dothé

El senador Primo Dothé Mata (Morena) afirma que en 2021 el Movimiento de Regeneración Nacional puede vencer a la alianza que integran PRI, PAN y PRD, porque "grandes capas de la sociedad tienen mucha conformidad con el estado de bienestar que jamás habían vivido".

Los anteriores programas de apoyo llegaban a cinco o seis millones de personas y en la actualidad de la cuarta transformación benefician a 25 millones de personas y, desde luego, en las campañas "no vamos a ir a cobrar la cuenta, sino que la gente está pensando ya de otra manera, y eso va a reforzar la propuesta de Morena".

Primo Dothé Mata, con 30 años de liderazgo, y que desde 2005 ha acompañado el Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador, señala que, si bien, la cuarta transformación no ha llegado a su estado, San Luis Potosí, el que representa en el Senado de la República, en la contienda por la gubernatura, la Mafia del Poder estatal enfrentará una fuerza de Morena que se mueve con ideas, no con el ofrecimiento de despensas.

"Si hay una alianza del PRI, PAN y PRD a esta franja de población que está definiéndose por Morena, esto es un acicate, de decir: 'Es cierto, tenemos razón, decían que el PRIAN no existe y no sólo existe el PRIAN, existe el PRIANPRD'".

El senador Dothé Mata, en la víspera de que se conozca quien sea el candidato para San Luis Potosí, señala que esa alianza contraria "puede dar una ventaja para que nosotros podamos reforzar nuestras campañas".

La alianza de Morena con sus aliados, en San Luis Potosí fue rechazada con el PVEM, porque "el Verde no significa un partido político, sino un grupo muy cuestionable en general para la población; allí no había suma, sino resta", afirma.

Por ello, "hubo unanimidad del comité estatal de Morena, de las 58 comisiones municipales y de toda la corriente ciudadana que se identifica con el lopezobradorismo, y casi la totalidad, 89%, del Consejo Nacional que votó porque no hubiera coalición con el PVEM, de manera que el universo potencial de electores está conforme".

De su propuesta de gobierno, dice que "creo que puedo tener una cierta ventaja, dado que provengo de un área de demanda y exigencia social, provengo de donde hemos estado demandando lo que necesitamos. Esa es la historia de mi vida".

Afirma que los problemas de cada región deben ser reflexionado, y dar forma a un proyecto que surja de la propia población, no una receta que se imponga, pues "cuando se nos imponen proyectos, en realidad son negocios encubiertos en planes de desarrollo".

Expresa que, sin embargo, "no basta con los planes, si al final de cuentas el gobernante se arredrara ante el tamaño de los poderes de facto que existen en San Luis Potosí".

Se trata, señala, de "grandes poderes económicos, que son poderes políticos que subsisten, que pudiéramos decir, todavía existe la Mafia del Poder".

Explica: "Ellos son los que hacen los contratos, negocios; dicen cuál cañada va a convertirse en desarrollo habitacional; ellos dicen de dónde van a llevar el agua para dónde, y ellos son los que mandan. El gobernante termina aliándose con estos poderes fácticos".

Los primeros pasos de Primo Dothé Mata en una campaña datan de 1991, en poyo a Salvador Nava Martínez, del PAN contra el PRI, y se siguió en la actividad política.

Refiere su esencia: "Abajo, yo sé lo que pasa abajo; Yo sé lo que se siente abajo, yo sé cómo se vive abajo. No lo voy a descubrir y hay que hacer planteamientos, pero no hay que dejar de decir lo que se necesita y esto sólo va a ser posible si se deja de robar", subraya.

"En la contienda veo que una historia de resistencia, en mi caso, de no bajar la voz, nunca, de no rendirme, de no amafiarme jamás con ningún grupo, de estar siempre del lado del pueblo agraviado, refuerza esa corriente que hoy existe de proclividad hacia el voto por Morena".

Dice que en la política tradicional se dice que quien quiere debatir es el que va perdiendo, y sin embargo, al potencial de votantes de Morena "los empujan las ideas contrastar las diferencias, revelar la naturaleza de las cosas".

En ese sentido, "podemos hacer un gran foro para rebatir las propuestas económicas, de desarrollo y más allá de eso (los oponentes) pueden tener un planteamiento doblemente maravilloso que el nuestro, pero ¿quiénes son? ¿Te van a cumplir? ¿Qué garantías te ofrecen?"

En 2021, y por tanto, en San Luis Potosí, "lo que tenemos que enfatizar es el debate, profundizar la reflexión, y este es el terreno donde nosotros podemos ganar".

Señala que el recurso del "reparto de despensas, nosotros no lo vamos a hacer, no tendríamos cómo competir con la mafia con poder económico, pero además no lo haríamos".

Sostiene: "A lo largo de tanta lucha pudimos ganar con la fuerza de las ideas, de la esperanza y hoy con la fuerza de la demostración de que el camino alternativo sí es posible, tenemos que llevar a la reflexión, esa es la que tiene que ser nuestra campaña".

Para el debate está la situación de que "en los estados no ha llegado la cuarta transformación; el gobierno del estado sigue en la opulencia, derroche, despilfarro; siguen los fraudes, corrupción, saqueo de recursos, el influyentismo. Y eso se va a parar cuando se tenga la decisión de que se deje de robar".