Alistan el ensayo de entrega de gobierno

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En septiembre próximo iniciarán los ensayos para el proceso de entrega-recepción de la administración estatal 2021-2027, informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE).

"Estos ensayos se inician un año antes de que termine la administración pública, que sería el 25 de septiembre del 2027 y obviamente, se iniciarían los ensayos, a partir del 25 de septiembre de este año", informó Aguiñaga Muñiz.

En entrevista, el titular explicó que la Contraloría realiza visitas a todas las instituciones que forman parte del gabinete estatal, en aras de verificar la preparación de dicho procedimiento administrativo.

Complementó que los directivos de área, directores generales y titulares de secretarías de estado, de organismos descentralizados y demás estructura orgánica, es decir, todo el personal de confianza está sujeto a cumplir con la entrega - recepción y atender los requerimientos de ley.

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"Los libros blancos son esos que se llevan año con año, o sea, en todas las dependencias y deben de tenerlo en su resguardo", señaló.

Dicha documentación sirve para dejar constancia documental, cronológica y detallada de cómo se planearon, ejecutaron y financiaron las acciones gubernamentales, explica la firma Deloitte.