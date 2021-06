Alumno de UASLP gana medalla en campeonato nacional

Israel Reyna Tristán, estudiante de la carrera de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, obtuvo una medalla de plata en el campeonato nacional de Primera Fuerza 2021 tras quedar en segundo lugar en la prueba de 3 mil metros con obstáculos en el estado de Querétaro.

El joven indicó que está preparándose para participar en la Universiada Mundial 2022 que se realizará en China, por lo que podría participar en algunos eventos para poder mejorar su marca, además de reducir la carga de materias del siguiente semestre y poder representar a México en dicha competencia, pues dijo que es complicado combinar la escuela con el atletismo.

"En lo personal, seguiré preparándome, haciendo el mejor esfuerzo y lo reitero: una de mis metas principales es competir en la Universiada Mundial, continuar representando a México, que siempre me llena de orgullo y he tenido la oportunidad, extraño esos momentos y para eso me preparo", puntualizó.