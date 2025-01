Amagan autoridades de Pozos con "acciones legales" por deuda heredada

En breve entrevista, la concejal presidente de Villa de Pozos, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, reiteró que la postura del gobierno de este municipio respecto al adeudo de poco más de 52 millones que podría transferir el Ayuntamiento de la capital, es que se demuestre que el dinero se usó en obras y programas de beneficio para las y los poceños.

Además, argumentó que hasta ahora no ha recibido notificación oficial sobre dicho adeudo, salvo lo que se consignó en el Decreto 1074 de creación del nuevo municipio.

"Yo se los reiteró: No lo vamos a... este... No nos dejaron absolutamente nada de notificación. Posteriormente, si el municipio (de la capital) cuando se adquirió la deuda se hizo algo, pues que lo muestre. Ustedes saben que más de 34 años en el abandono y no es de que yo lo diga, sino de que las mismas colonias ahí está el abandono", declaró a su salida de una reunión de seguridad con otros niveles de gobierno.

El secretario general de Pozos, René Oyarvide, ya había fijado postura al mencionar que si se demuestra que los recursos de la deuda con Banorte fueron destinados a obras en el territorio de la nueva demarcación, podrían asumirla.

Empero, también advirtió que, en caso de no comprobarse el uso de recursos a favor de Villa de Pozos, podrían emprenderse "acciones legales" contra la insistencia del gobierno capitalino en trasladar parte de la deuda.