logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Amalia García exige cuentas sobre violencia de género

Pide exsenadora que ciudadanía debe presionar a autoridades por transparencia

Por Martín Rodríguez

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Amalia García exige cuentas sobre violencia de género

Si desde el sector público no hay rendición de cuentas, algo está mal, y alguien no está rindiendo cuentas acerca de la violencia que sufren las mujeres, entonces hay que empujar para que así suceda y así ha pasado con las mujeres universitarias y las madres buscadoras movilizadas, aseguró la exgobernadora zacatecana, Amalia García Medina.

En su intervención dentro del Cuarto Congreso Nacional 50 + 1, la también exsenadora dijo que ante las adversidades que han sucedido, “se les reconoce tanto a las universitarias que salieron y dieron la cara para que ningún delito quede en la impunidad”, como lo hicieron recientemente en un movimiento muy poderoso. 

García Medina manifestó que en esta parte de la historia se encuentran también las madres buscadoras de todo el país.

Sin embargo, añadió que a partir de que se habla de los órganos de justicia, de los gobiernos, las legislaturas y de los congresos, es importante la rendición de cuentas sobre las acciones para garantizar la seguridad y la justicia para las mujeres. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comentó que si no hay rendición de cuentas, entonces hay que estar vigilantes, porque la sociedad debe pedir que se le dé información, de manera que la ciudadanía comprometa a sus funcionarios de todos los niveles a que garanticen el seguimiento y la rendición de cuentas.

Si no existe esto ni la fiscalización, expresó Amalia García, es posible que el ritmo de la impartición de justicia se vaya más lento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Valladares reafirma su compromiso por una igualdad real
Valladares reafirma su compromiso por una igualdad real

Valladares reafirma su compromiso por una igualdad real

SLP

Redacción

El diputado recordó el legado de las potosinas que abrieron las puertas de la democracia en 1923

Daikin expande operaciones con millonaria inversión
Daikin expande operaciones con millonaria inversión

Daikin expande operaciones con millonaria inversión

SLP

Redacción

El gobernador R. Gallardo encabezó la inauguración de la nueva planta

Sin judicializar, carpetas por abuso sexual infantil
Sin judicializar, carpetas por abuso sexual infantil

Sin judicializar, carpetas por abuso sexual infantil

SLP

Ana Paula Vázquez

Casos se han incrementado “exponencialmente” en el país: Del Río

Trabajan para atender violencia contra mujeres de la tercera edad
Trabajan para atender violencia contra mujeres de la tercera edad

Trabajan para atender violencia contra mujeres de la tercera edad

SLP

Rolando Morales