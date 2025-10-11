Amalia García exige cuentas sobre violencia de género

Si desde el sector público no hay rendición de cuentas, algo está mal, y alguien no está rindiendo cuentas acerca de la violencia que sufren las mujeres, entonces hay que empujar para que así suceda y así ha pasado con las mujeres universitarias y las madres buscadoras movilizadas, aseguró la exgobernadora zacatecana, Amalia García Medina.

En su intervención dentro del Cuarto Congreso Nacional 50 + 1, la también exsenadora dijo que ante las adversidades que han sucedido, “se les reconoce tanto a las universitarias que salieron y dieron la cara para que ningún delito quede en la impunidad”, como lo hicieron recientemente en un movimiento muy poderoso.

García Medina manifestó que en esta parte de la historia se encuentran también las madres buscadoras de todo el país.

Sin embargo, añadió que a partir de que se habla de los órganos de justicia, de los gobiernos, las legislaturas y de los congresos, es importante la rendición de cuentas sobre las acciones para garantizar la seguridad y la justicia para las mujeres.

Comentó que si no hay rendición de cuentas, entonces hay que estar vigilantes, porque la sociedad debe pedir que se le dé información, de manera que la ciudadanía comprometa a sus funcionarios de todos los niveles a que garanticen el seguimiento y la rendición de cuentas.

Si no existe esto ni la fiscalización, expresó Amalia García, es posible que el ritmo de la impartición de justicia se vaya más lento.