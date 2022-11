"Amenaza de tiroteo" en secundaria de SLP causa alerta

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Padres de familia de la escuela secundaria general número 3 Vicente Rivera Hernández ubicada en avenida Salk de la capital de San Luis Potosí se mantuvieron en alerta desde esta mañana derivado de la amenaza sobre un supuesto tiroteo que fue difundida a través de mensajes de Whatsapp; en el texto se anunciaba que el ataque sucedería este lunes.

Los mensajes comenzaron a circular desde el pasado viernes 24 de noviembre entre la comunidad estudiantil, se dispersaron alertas en donde se pedía no acudir a la escuela este lunes por un supuesto tiroteo que se tenía planeado en la escuela.

Los padres de familia en su preocupación, acudieron a la entrada y salida de los turnos matutino y vespertino para exigir a las autoridades atender el hecho y no tomar el asunto como una broma.

Así mismo pidieron que se aplicara la operación mochila ya dijeron no realiza en este recinto educativo.

De acuerdo con los mismos padres, se dio aviso a las autoridades quienes dieron parte a la Policía Cibernética quién ya realiza la investigación para dar con él o los responsables.

La actividad escolar transcurrió sin actividades extraordinarias en la secundaria ubicada en avenida Salk en la capital potosina.