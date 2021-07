AMLO: Gallardo es un perseguido

Mientras que el Frente Ciudadano Anticorrupción dirigió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le pide evitar que la máxima autoridad estatal quede en manos de Ricardo Gallardo Cardona, el jefe del Ejecutivo federal consideró en rueda de prensa que el gobernador electo ha sido un perseguido político y eso explica las acusaciones en su contra.

"Es un asunto político lo que tu planteas, el pueblo o la mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones eligió a Gallardo como gobernador entonces yo soy respetuoso de la voluntad del pueblo en la democracia es el pueblo el que decide es el pueblo el que manda", respondió al periodista Omar Niño, en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que los cuestionamientos sobre el pasado del gobernador electo debieron haberse planteado en su momento ante las instancias legales.

"Cuándo estaban las elecciones aquí vinieron como en dos o tres asuntos a denunciar o a que nosotros diéramos a conocer información para afectar a candidatos y dijimos no, eso le corresponde a la Fiscalía, porque antes se usaba el que si no era un candidato del agrado de quienes estaban en el gobierno, en el poder, les fabricaban delitos eso yo lo padecí", señaló el presidente.

"Pero en este caso en especial la versión que tiene él, del porqué lo encarcelaron es de que iba a participar y había otro que era el predilecto y entonces antes de esa elección lo detuvieron personajes que ahora son famosos que eran los que operaban en la PGR y se lo llevaron y lo encarcelaron y ya no se registró y una vez que ya había candidato lo sacaron".

El Frente Ciudadano Anticorrupción dirigió una carta pública a López Obrador en la que le solicitan que haga "honor a su consigna de no mentir, no robar y no traicionar, en que contribuirá para evitar que la máxima autoridad estatal quede en manos de quienes tanto daño patrimonial y de seguridad le han hecho a los potosinos y en que pondrá su mejor voluntad para frenar la tragedia social a la que hoy está expuesta la población de todo el Estado de San Luis Potosí"

Y advierten que "de no hacerlo, nos quedará clara su postura de aval y complicidad con el grupo gansteril caciquil que, aunque a Usted no le habría costado mucho combatir por ser unos mafiosillos, hoy dan muestras de ser quienes le ponen las condiciones para apoderarse de la administración pública de un Estado".

Le reprochan: "Usted conoce las irregularidades cometidas durante el proceso electoral potosino en el que se mancilló su lema insignia de no mentir, no robar y no traicionar, con tal cinismo que Leonel Serrato Sánchez, su colaborador en San Luis Potosí en la Secretaría del Bienestar, expuso abiertamente que se alió a la coalición PVEM-PT no sólo como su candidato a presidente municipal, sino que –confabulado con Gabino Morales Mendoza, delegado de Programas Integrales de Desarrollo–puso a disposición del PVEM las estructuras del gobierno federal para darles ventaja electoral. Así lo confesó el propio Serrato Sánchez en el número 2328 de la Revista Proceso del 13 de junio".

Firman la carta, entre otros, el ex diputado Eduardo Martínez Benavente; la activista Rosario Anaya Castillo; el ex dirigente magisterial y militante de la vieja izquierda Felipe de Jesús Cervantes; el ambientalista Raymundo Limón y varios integrantes de la familia Nava y personas identificadas con el Frente Cívico Potosino (con información de Agencia El Universal y https://www.gob.mx/presidencia).