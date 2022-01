Analiza el PRI presentar propuesta sobre despenalización del aborto

"No será una manifestación de tipo personal", de esa forma respondió Alejandro Leal Tovías, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre cómo será el posicionamiento de la bancada tricolor ante la posible presentación de una iniciativa de busque la despenalización del embarazo en el estado.

El exsecretario de gobierno en la administración carrerista, anunció que él y sus compañeros Yolanda Josefina Cepeda Echavarría y Edmundo Azael Torrescano Medina, tiene previsto llevar a cabo una consulta en sus respectivos distritos electorales.

Por ende, sentenció que derivado del resultado de dicho ejercicio con los ciudadanos de los mismos, será el que se manifestará al momento en que emitan su voto ante una inminente propuesta legislativa de esa índole.

En entrevista, adujo que la emisión del sufragio no será "una voluntad personal" de cada uno de los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. "El diputado será el vehículo que trasmita la voluntad de la gente con respecto a ese tema", complementó.

"No se ha tomado una decisión, incluso en el propio Congreso (del Estado) no se ha revisado. Sin embargo, lo que te quiero decir, es que los diputados lo que manifiesten, no será una manifestación de tipo personal", concluyó.

El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió al estudiar un asunto del Código Penal del Estado de Coahuila, que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.