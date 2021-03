Analiza PT impugnar rechazo a candidatura de Serrano

El equipo jurídico analiza si se impugna la negativa de registro del Ceepac a Héctor Serrano Cortés, como candidato a diputado local plurinominal, informó María Patricia Álvarez Escobedo, comisionada política nacional en San Luis Potosí del PT.

En la sesión del domingo pasado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), negó la candidatura al diputado federal petista, debido a que no solicitó licencia al cargo 90 días antes de la elección del 6 de junio próximo.

La dirigente estatal atajó que los juristas valoran la posibilidad de impugnar, porque no tiene caso ejercer la acción de algo "que sabes de antemano que no tienes garantías. Si hay agravios donde se pueda resolver esta situación (...) y que la propia ley no permita transitar para la defensa, por supuesto que lo vamos a hacer".

En entrevista, exhortó a Rubén Guajardo Barrera, diputado y representante del PAN, quien denunció en la plenaria del Ceepac, la existencia de un supuesto delito del Ayuntamiento soledense al expedir documentación de residencia de Serrano Cortés, presentar pruebas fehacientes de sus aseveraciones ante las instancias correspondientes.

"Estamos en los tiempos legales para hacer una impugnación. Nos dan 72 horas para resolverla y ahorita los abogados del Partido del Trabajo, pues están reunidos valorando si se hace alguna impugnación o se va a dejar así", comentó.

En caso de que el PT decida no presentar el recurso de inconformidad, Álvarez Escobedo queda firme como diputada plurinominal en la LXIII Legislatura.