Analizan diputados viabilidad de ampliar años de antigüedad de unidades del transporte público

La diputada Alejandra Valdés Martínez, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, indicó que se espera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente la información solicitada, a fin de continuar con el análisis de la propuesta para ampliar los años de antigüedad para la renovación de unidades de transporte público, presentada por algunos concesionarios.

Indicó que se solicitó a la dependencia, informe sobre el número total de unidades que cumplen los 10 años de antigüedad que marca la ley, y el cumplimiento de las mismas respecto de la revista vehicular de años anteriores.

"El número de unidades de transporte público, llámese taxis o camiones urbanos para ver cuáles son los que están en vencimiento y también se le pidió ver el registro de estas unidades de tiempo atrás del cumplimiento que han tenido en la revista, si son unidades que siempre han estado bien en la revista, si son unidades que han llevado su mantenimiento bien, entonces eso es lo que se está pidiendo; aparte nosotros estamos buscando otras instancias para que nos digan cuál es el tiempo adecuado de una unidad de un automóvil de alquiler y de un camión urbano".

Reiteró que por el momento, se está a la espera de esta información para continuar con el estudio, por lo cual no se está en condiciones de dictaminar ninguna propuesta.

"Las ampliaciones del tiempo de vida de las unidades del transporte público ahorita estamos esperando el informe de la SCT, que fue el informe que se pidió para proseguir a otra mesa de trabajo y entonces ahí hacer una definición de si es viable o no es viable".

Puntualizó, "En lo personal no he presentado ninguna iniciativa para ampliar los años de antigüedad del transporte público, estas inquietudes nosotros las vamos a sustentar con el estudio que nos dé la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenemos que ser muy objetivos para ver si es viable o no es viable", finalizó.