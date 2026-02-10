logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

SLP

Analizarán iniciativa para dar salario justo a polis

Por Samuel Moreno

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
Analizarán iniciativa para dar salario justo a polis

El Congreso del Estado iniciará en breve el análisis de la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para establecer una remuneración mínima mensual para los integrantes de las corporaciones de seguridad pública municipales en San Luis Potosí, informó el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La propuesta plantea fijar un piso salarial de 14 mil pesos netos mensuales para los elementos policiacos municipales, con el objetivo de reducir la rotación de personal, fortalecer a las corporaciones locales y generar mejores condiciones para la profesionalización de quienes se desempeñan en tareas de seguridad pública.

Serrano Cortés explicó que la iniciativa surge ante casos detectados en municipios donde los salarios se encuentran incluso por debajo del salario mínimo, situación que ha impactado negativamente en la estabilidad y operación de las corporaciones. Señaló que el planteamiento busca homologar las percepciones a un nivel superior al mínimo legal, sin intervenir en la autonomía administrativa de los ayuntamientos.

El legislador precisó que la propuesta no pretende invadir la esfera municipal, ya que respeta las atribuciones de los gobiernos locales en la conducción de su administración, pero establece un referente salarial que permita generar incentivos para el personal encargado de la seguridad.

Indicó que la iniciativa ya se encuentra en manos del Poder Legislativo y será revisada durante el actual periodo ordinario, con el cuidado de no transgredir el marco legal ni las competencias municipales, al tiempo que se atiende una de las demandas recurrentes en materia de seguridad pública.

