Ante delincuencia, educación y no armas: arzobispo

La pena de muerte no es la solución a la delincuencia, sino lo es la educación, la formación, y no solamente educación, sino que haya leyes injustas, puesto que no hay derechos para quitar la vida, y nadie tiene el derecho de quitar la vida de nadie ni estamos en la etapa de la Ley del Talión, aseguró el arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero.

Dijo no querer que se dé el hecho de poseer armas en casa, sino que debe educarse a las personas para ser mejores ciudadanos y no para aspirar a actuar acabando con la vida de otra persona.

Cuestionado acerca del inicio de la Cuaresma, dijo que invita a reflexionar a que lo que se tiene que hacer es parar la violencia en el hogar y fuera de él, que se vive dentro y fuera de San Luis Potosí.

Recordó que este martes un joven fue asaltado y al ir a reclamar lo asesinaron.

Explicó que ya se está llegando a índices de violencia mayores.

"Estamos tocando fondo en la delincuencia, puesto que la vida de las personas está dejando de interesar y es sumamente importante".

Dijo que el primer paso para bajar el índice de delincuencia es reconocer la vida y la dignidad de la persona.

Cuestionado acerca de la propuesta de un diputado federal acerca de la pena de muerte a secuestradores, dijo que la pena de muerte no es la solución, sino que lo es la educación y es la formación.

Advirtió que propuestas como la que se señala de aplicar pena de muerte abre la puerta para que las leyes sean injustas, por tratar de privar de la vida, "y no se debe", porque nadie tiene el derecho de quitar la vida a nadie.

Recordó que no estamos en la etapa del Talión, es decir ojo por ojo y diente por diente