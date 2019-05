Anterior administración no dejó ni refacciones para parquímetros: Palau

En el área de Parquímetros se heredaron problemas que afectaron el funcionamiento de este equipamiento urbano en las zonas de la ciudad donde están en operación, informó el titular de esta dependencia, Javier Palau Mejía.

Detalló que no se recibieron refacciones para reactivar equipos que por alguna descompostura no daban servicio a automovilistas, por lo que la actual administración tuvo que usar aparatos que no estaban en uso para de ahí obtener algunas piezas para rehabilitarlos.

Afortunadamente, en la actualidad ya se cuenta con proveedores, "por lo que dejamos de batallar porque también nos enfrentamos a que no se encontraban con facilidad las refacciones, pero hoy estamos por recibir un lote para habilitar los que están fuera de operación".

En cuanto a los parquímetros que están en funcionamiento hoy en día, recordó que desde que inició este proyecto se tenían 200 en operación, "pero nosotros sólo recibimos 180 activos, a los cuales se les da el mantenimiento preventivo y correctivo para que sigan dando el servicio".

Asimismo, Palau Mejía comentó que se tienen siete aparatos que sufrieron actos vandálicos y que se dejaron inservibles, además es frecuente que plasmen en ellos grafiti, sin embargo, gracias a las acciones de limpieza, se ataca de manera frecuente este problema.

Finalmente, insistió en que se mantiene una supervisión no sólo en la parte operativa, sino en los recursos recaudados para garantizar que las aportaciones que hacen las y los automovilistas que los ocupan, se destinen tanto al funcionamiento de esta dependencia como a proyectos del Centro Histórico, actividades para el deporte y los apoyos para el Heroico Cuerpo de Bomberos.