Arremete Gallardo contra la alcaldía y el Interapas

El Ayuntamiento capitalino está muy cerrado con respecto al tema del agua y la estrategia para solucionar la problemática, porque no se ha acercado a plantear e informar al Gobierno del Estado una propuesta para que los apoye, aseguró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

“Yo lo voy a apoyar en el momento que me pidan la ayuda, no se han acercado a la CEA, no han visto el tema, me ofrecí yo a ayudar”, aseguró.

Agregó que la administración de Enrique Galindo Ceballos ya no quiso darles información sobre cuáles serían los pozos que rehabilitarían o perforarían, asimismo, dijo que lamenta que se estén cerrando tanto en el tema del agua y, “no nos den por enterados porque a veces nos preguntan en las colonias y es una impotencia no poderle decir a la gente. Invitamos al Interapas que vaya a caminar a las colonias porque en la oficina es muy fácil opinar, pero en las calles es otra cosa”.

En relación al tema del agua, el mandatario estatal informó que en dos meses estará terminada la presa de El Peaje con una inversión histórica, la cual va tener el doble de capacidad que la presa San José, “tendremos una presa nueva con el doble de la capacidad y eso vale oro, esa inversión de este año y lo que hicimos el año pasado con medicamentos de cáncer para niños han sido las inversiones más humanas que hemos hecho en Gobierno del Estado”.

Expuso que, la presa de EL Peaje le dará agua a San Luis Potosí por entre 30 o 40 años, aunque el día del arranque de las obras dijo en su discurso que serían cien.

Insistió en que está fallando la operatividad del Interapas y que cuando les entreguen la presa de El Peaje deberán tener la capacidad de poder mover el agua a los hogares de todos los potosinos, de tener ductos suficientes para poder conectar el agua.

“En máximo dos meses les entregamos la presa, esperamos que empiece a llover para que se llene, tanteamos que un año puede tardar en llenarse y en las próximas aguas de agosto tendrá agua para poder darle el servicio a la ciudad, el tema es la operatividad, que tengan la capacidad de llevar el agua almacenada a la ciudad y es tema cien por ciento de ellos”, detalló.