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Anuncia Gallardo "Plan B" local; alcanza a cabildos y al Congreso

El gobernador espera la aprobación federal para adaptar la reforma al contexto local potosino

Por Rubén Pacheco

Marzo 19, 2026 10:10 a.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

La próxima semana se presentará una iniciativa de reforma electoral para el ámbito estatal, cuyo contenido buscará que las regidurías se asignen según la proporción población por cada 100 mil habitantes, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Dijo que está a la espera que concluya y se apruebe la modificación federal legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, para luego realizar adecuaciones acordes al contexto potosino.

"Ese plan B al ser aprobado, pues tendría que bajar a los Congresos locales. Nosotros aprobarlo en los Congresos locales; en ese momento meter la modificación de la ley local y adecuarnos en un 70 por ciento al plan B", añadió.

El mandatario estatal asumió que la propuesta local significaría reducción de gastos, porque los municipios de menor población tendrían un número menor de regidurías respecto de los de mayor cantidad de habitantes.

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"Que si la capital 15, y hoy tiene 18 más síndicos, entre todos son como 20 o 22, pues si son 15, entonces no es correcto o congruente que Coxcatlán tenga 15, porque se adecuaría como viene el plan B de la Presidencia de la República, que ellos dicen que no pasen de 15; pero estaríamos regulando proporcionalmente nosotros", expuso.

Destacó que también se establecerán topes salariales de las y los congresistas, con lo cual se disminuirá el presupuesto del Poder Legislativo local.

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