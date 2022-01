Anuncian depuración de elementos de la Policía de Investigación que prefieran "trabajo de escritorio"

La depuración de elementos de la Policía de Investigación (PDI) que no cumplan con el perfil, y el desarrollo los objetivos trazados por la Fiscalía General del Estado (FGE), son dos de los puntos más importantes que se tendrán que atender con el nombramiento de quien será el nuevo director de Métodos de Investigación, anunció José Luis Ruiz Contreras, titular del órgano de procuración de justicia en San Luis Potosí.

"Yo lo he reiterado: se tiene que depurar la institución respecto de aquellos agentes que no han sido aprobados en sus exámenes de control y confianza; y de igual manera a través de la Comisión de Honor y Justicia se deben de instaurar procedimientos sancionatorios en aquellas personas que, por alguna u otra circunstancia no se están integrando a la operatividad, y que tratan de evitar ese trabajo de mucha responsabilidad", indicó.

Abundó que, en varios casos, existe una situación de comodidad en donde varios de los elementos a veces no quieren salir a la calle a realizar acciones de investigación, y quieren hacer un trabajo atrás de un escritorio.

"La tarea primordial de la Dirección de Métodos es la investigación de campo, y quizá en ocasiones hasta encubiertos, porque requerimos realizar ello; es un trabajo que a la postre le va dar resultados a los fiscales".

Ruiz Contreras señaló que, precisamente para esa labor, la corporación está preparada y tiene el equipamiento, vehículos y armamento para enfrentar cualquier situación que lo amerite.

"Cuentan con los implementos necesarios, los chalecos, el armamento, que si bien es cierto no es nuevo, está en condiciones; tenemos el suficiente armamento como para dar respuesta en cualquier evento; están capacitados en cuestiones tácticas, en cuestiones de inteligencia para dar respuesta", comentó.

Además, mencionó que se tendrá que fortalecer la coordinación con los municipios y con los estados vecinos, con la finalidad generar operativos bien diseñados y con inteligencia para brindar mejores resultados a la sociedad.

"La investigación deberá darse con una coordinación efectiva con los fiscales, pero también con otras corporaciones, incluso con los estados, con los municipios, ir a las regiones y de igual manera con los subdirectores, lo cual no se venía dando", acotó.

Será antes de que concluya el mes de enero y una vez que se analice el mejor perfil, cuando se dé el nombramiento del nuevo director de la PDI, finalizó el Fiscal General.