Anuncian descuentos en Predial en Soledad

Mayela Monserrath Martínez explica los beneficios del programa de regularización predial

Por Flor Martínez

Octubre 25, 2025 03:18 p.m.
A
Anuncian descuentos en Predial en Soledad

La Dirección de Catastro Municipal de Soledad de Graciano Sánchez anunció que del 3 al 15 de noviembre se aplicarán descuentos en multas y recargos del impuesto predial.

Posteriormente, del 17 al 29 del mismo mes se otorgará una reducción del 60%, y del 1 al 16 de diciembre, el 40%, en el caso de predios destinados a vivienda.

Durante ese mismo lapso, se ofrecerán descuentos del 50%, 30% y 15% en el pago de multas y recargos correspondientes a predios baldíos, tanto cercados como no cercados.

El programa, denominado "Deshazte de Multas y Recargos: Regulariza tu Impuesto Predial", fue aprobado por unanimidad durante la más reciente sesión ordinaria de Cabildo.

La titular de Catastro, Mayela Monserrath Martínez, explicó que la medida tiene como objetivo promover la cultura del pago entre la ciudadanía, al tiempo que fortalece las finanzas municipales.

"Este tipo de programas se implementan para incentivar la regularización y contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones, lo que permite continuar ofreciendo servicios y obras de infraestructura en beneficio del municipio", puntualizó.

SLP

Flor Martínez

Mayela Monserrath Martínez explica los beneficios del programa de regularización predial

